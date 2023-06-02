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Mansur Yavaş Ankaralıları uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

Başkentlileri bugün etkili olması beklenen kuvvetli yağış için uyaran Mansur Yavaş, "Ekiplerimiz 1421 araç ve 4029 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir" paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:29
Mansur Yavaş Ankaralıları uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentlileri bugün etkili olması beklenen kuvvetli yağış için uyardı.

"EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Yavaş, belediye ekiplerinin olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olduğuna dikkat çekerek, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Kıymetli hemşehrilerim, Ankara'da bugün akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir. Ekiplerimiz 1421 araç ve 4029 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir. Ekiplerimizin konumlarını https://youtube.com/live/1YEBTpnwoUc?feature=share linkinden canlı yayınla takip edebilirsiniz."


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