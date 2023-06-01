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Meteoroloji'den İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir'de gök gürültülü ve kuvvetli yağışın beklendiğini belirterek olası olumsuzluklara karşı uyardı.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 17:38
Meteoroloji'den İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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