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İzmir’in 8 ilçesinde zehir baskınları: 89 gözaltı

İzmir’in 8 ilçesinde son 15 günde düzenlenen uyuşturucu baskınlarında, 89 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 15:07
İzmir’in 8 ilçesinde zehir baskınları: 89 gözaltı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 15 günde İzmir’in; Aliağa, Bergama, Karabağlar, Kemalpaşa, Kınık, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarının düğmesine bastı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

KOM Şube Müdürlüğü ve ilgili ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yapılan operasyonlarda, 89 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı. Onlarca adrese yapılan baskınlar sonucu 6 şüphelinin tutuklandığı öğrenilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Operasyonlarda; kubar esrar, metamfetamin ve kokain maddeleri, sentetik haplar, kenevir bitkileri, iki adet tabanca ve fişekler ele geçirildi.


İzmir uyuşturucu

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