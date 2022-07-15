İzmit'te demir-çelik fabrikasında yangın

İzmit'te demir çelik fabrikasının asitleme bölümünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 09:12
İzmit'te demir-çelik fabrikasında yangın
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Saat 01.30 sıralarında Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Bu sırada fabrikada bulunan işçiler dışarıya çıkarıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle asitleme bölümünde büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. 

 

 


Yangın İzmit Alikahya fabrika
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