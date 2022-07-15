Mikdat Kadıoğlu, 'Türkiye’de yangınların önlenmesi için gerekli yönetmelik ve anlayış yok'

15 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Ege’deki yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kadıoğlu, “Orman yangınları ancak yangın küçükken söndürülebilir. Yangın büyüdükten sonra ormanın önüne yangın şeritleri açarak aslında belli bir orman feda edilerek yangın söndürülür” dedi.

Kadıoğlu, Türkiye’de orman yangınlarının önlenmesi için gerekli yönetmelik ve anlayışın olmadığını belirten Kadıoğlu, “Isı-oksijen-yakıt üçlüsü yangını oluşturan sebepler. Isıyı engellemek için sıvı veya başka söndürücüler kullanmak gerek. Yangınlarda sıcaklığın 3-5 bin dereceye kadar çıktığı düşünülünce havadan müdahale edilen suyla bu ısıyı ortadan kaldırmak mümkün değil. Oksijen için ise oksijeni ortadan kaldırmak için yangın üstüne toprak atmak gerek. Üçüncü önemli konu ise yakıtı ortadan kaldırmak” diye konuştu. Yaşanan hiçbir yangından ders alınmadığını söyleyen Kadıoğlu, sadece yangından yangına müdahale edildiğini belirtti. Kadıoğlu, “Yangınların çıkma sebebinin yüzde 90’ından fazlası insanlardır. İnsan üzerine bir eğitim verilmesi gerek. Türkiye sadece kriz yönetimi üzerine çalışıyor. Risk yönetimi yok. Tekrar yangın çıkacak, bekliyoruz. Çünkü hiç ders alınmıyor” dedi.