İzmit'te İş yerine giren hırsızlar kasadaki parayı ve SMA'lı bebek için konulan yardım kutusunu çaldı
İzmit'te bir dükkana giren hırsızlar kasadaki para ile SMA'lı bebek için konulan kumbarayı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay sabaha karşı(11 Mart) saat 03.30 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir helvacıda meydana geldi.
Gece geç saatlerde kapalı olan iş yerine camdan giren 2 hırsız, kasada bulunan 4 bin TL’yi ve SMA hastası bir bebeğin yardım kampanyası için para toplanan kumbarayı çalarak kaçtı. Dükkanını açan işyeri sahibi, durumu fark ederek polise haber verdi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Dükkanda yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların dükkana camdan girmeleri ve kasadaki parayı aldıktan sonra bir süre dolapları karıştırıp, kaçtıkları anlar yer aldı.
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