İzmit'te İş yerine giren hırsızlar kasadaki parayı ve SMA'lı bebek için konulan yardım kutusunu çaldı

İzmit'te bir dükkana giren hırsızlar kasadaki para ile SMA'lı bebek için konulan kumbarayı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 22:03
İzmit'te İş yerine giren hırsızlar kasadaki parayı ve SMA'lı bebek için konulan yardım kutusunu çaldı
Abone Ol google-news

Olay sabaha karşı(11 Mart) saat 03.30 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir helvacıda meydana geldi.

Gece geç saatlerde kapalı olan iş yerine camdan giren 2 hırsız, kasada bulunan 4 bin TL’yi ve SMA hastası bir bebeğin yardım kampanyası için para toplanan kumbarayı çalarak kaçtı. Dükkanını açan işyeri sahibi, durumu fark ederek polise haber verdi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Dükkanda yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların dükkana camdan girmeleri ve kasadaki parayı aldıktan sonra bir süre dolapları karıştırıp, kaçtıkları anlar yer aldı. 


Cumhuriyet haberleri EDER haberleri görüntü haberleri haber haberleri güvenlik kamerası haberleri hırsızlık haberleri SMA haberleri SMA hastası haberleri

İlgili Haberler

Duruşmadan dönen Avukat Öznur Taş trafik kazasında hayatını kaybetti

Duruşmadan dönen Avukat Öznur Taş trafik kazasında hayatını kaybetti
İlk Oscar'ını kazanan Was Anderson bu sefer de törene katılmadı

İlk Oscar'ını kazanan Was Anderson bu sefer de törene katılmadı
ABB belediye otobüsü kazasına ilişkin açıklama yaptı

ABB belediye otobüsü kazasına ilişkin açıklama yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar ortaya çıktı: Avladığı hayvanların yanında poz vermiş...

AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar ortaya çıktı: Avladığı hayvanların yanında poz vermiş...
Naci Görür uyardı: Deprem işini halletmemiz lazım aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz

Naci Görür uyardı: Deprem işini halletmemiz lazım aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz
Yerel seçim için geri sayım sürüyor: DEM Parti seçmeninin İmamoğlu'na desteği ne kadar?

Yerel seçim için geri sayım sürüyor: DEM Parti seçmeninin İmamoğlu'na desteği ne kadar?
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?
Tepkilerin odağındaki gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan 'sansür' açıklaması: 'Arkadaşlar bir karar verin'

Tepkilerin odağındaki gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan 'sansür' açıklaması: 'Arkadaşlar bir karar verin'
Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı
AKP'nin seçim 'çalışması': İşçileri karşısına dizdi, kahvaltı ederken oy istedi

AKP'nin seçim 'çalışması': İşçileri karşısına dizdi, kahvaltı ederken oy istedi
Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’

Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’