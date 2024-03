İlk Oscar'ını kazanan Wes Anderson bu sefer de törene katılmadı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 18:26

Güncelleme: 11.03.2024 - 22:14

Wes Anderson 96. Oscar Ödülleri Töreni'ne "En İyi Kısa Film" dalında Şeker Henry'nin İnanılmaz Öyküsü (The Wonderful Story of Henry Sugar) yapımı ile katıldı. Anderson, geceden ödülle ayrıldı.

Daha önce yedi kez Oscar'a aday gösterilen Anderson, Tenenbaum Ailesi (The Royal Tenenbaums), Yükselen Ay Krallığı (Moonrise Kingdom) ve Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel) ile "En İyi Orijinal Senaryo"; Yaman Tilki (Fantastic Mr. Fox) ve Köpek Adası (Isle of Dogs) "En İyi Animasyon Filmi" ve yine Büyük Budapeşte Oteli ile "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dallarında mücadele etmişti.

Nihayet Anderson, Oscar'ı Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı; Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley, Richard Ayoade, David Gant ve Jarvis Cocker'ın da eşlik ettiği bir Roald Dahl uyarlamasıyla kazanmayı başardı.

"SÖYLEME ŞANSIM OLMADI"

Anderson, kendisi adına okunan açıklamaya göre Almanya'da yeni bir film çekmekte olduğu için ödülü almak üzere Dolby Tiyatrosu'nda yoktu. Issa Rae ve ABD'li komedyen Ramy Youssef, yapımcı adına ödülü kabul etmek için sahnedeyken ünlü yönetmenin açıklamasını okudular:

“Orada olabilseydim (Steven Rales ile birlikte) şu kişilere teşekkür ederdim: Roald Dahl'ın ailesi, Netflix ekibi, Benedict, Ralph, Ben Kingsley, Dev, Richard, Bob, Adam ve Jeremy, John ve Jim, Rich, Jim ve Polly ve daha fazlası.

Ayrıca şunu da derdim: 18 yaşımdayken Texas Üniversitesi'nin koridorunda ders aralarında Owen Wilson'la tanışmamış olsaydım, bu gece kesinlikle bu ödülü alamayacaktım. Ama ne yazık ki Steven ve ben Almanya'dayız. ve yarın sabah erkenden yeni filmimizin çekimlerine başlıyoruz, o yüzden aslında ödülü alamadım ya da bunları söyleme şansım olmadı.”