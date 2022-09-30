Trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişilik aileyle ilgili yürek yakan ayrıntı
Trabzon’un Arsin ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasındaki 4 kişilik bir aile yok oldu. Aileden geriye Rize'deki tatillerinde çekildikleri son 'selfie' kaldı.
Rize istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Mehmet Güngörmüş (32) yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, Arsin ilçesi Yanbolu mevki Özel Trabzon Bakımevi karşısına geldiği esnada, kaldırım üzerine çıkarak çöp kutusuna çarpıp bariyerleri aşarak deniz kenarına uçtu.
BİR AİLE YOK OLDU
Kazada sürücü Mehmet Güngörmüş ile oğulları İnayet Ömer (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) ağır yaralanırken, eşi Emine Güngörmüş (27) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar Kaşüstü Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, baba Mehmet Güngörmüş ve oğlu İnayet Ömer Güngörmüş ile küçük oğlu 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
KAHREDEN AYRINTI
Hatay'dan Rize'ye tatile gelen ve dönüş yolunda Trabzon'un Arsin ilçesinde geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden 4 kişilik aileden geriye Rize'deki tatillerinde bir şelale önünde cep telefonları ile çekildikleri son selfie kaldı.
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