İzmit'te 'sokak arasında hızlı gitme' tartışması: Baba-oğul tabanca ile vuruldu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokak arasın iddiaya göre hızlı giden otomobil sürücüsü ile mahalleli grup arasında çıkan tartışmada Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç., tabanca ile vurularak yaralandı. Polis şüpheli A.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak’ta, gece saatlerinde sokak arasında hızla giden otomobilin sahibi ile tepki gösteren mahalleliler arasında tartışma yaşandı.
BABA-OĞUL VURULDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç. vuruldu.
Saldırgan A.D. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mürsel Ç. ve Onur Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kimliğini belirlediği saldırı şüphelisi A.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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