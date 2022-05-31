Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı
Uşak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla arkadaşı Sude Ürer'le (23) birlikte hayatını kaybeden Mısra Buse Uğurlu (25) memleketi İzmir'de toprağa verildi. Uğurlu'nun gelecek haftaki Efes Antik Kenti'ndeki proje ödevi öncesi, bugünden İzmir'e gelip ailesini görmeyi planladığı öğrenildi.
Kaza, 30 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Uşak-İzmir kara yolu Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sude Ürer ile Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu, üniversite karşısındaki akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptı.
Marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan arkadaşlara, H.K. (28) yönetimindeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. Ürer ve Uğurlu metrelerce sürüklenirken, kazadan sonra H.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp akaryakıt istasyonunda park halindeki TIR'lara çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADILAR
Sağlık ekibinin kontrolünde Ürer ile Uğurlu'nun yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü H.K. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AİLESİNİN YANINA GİDECEKTİ
Ailesinin tek çocuğu Mısra Buse Uğurlu'nun hayalinin, yüksek lisans yapıp akademisyen olmak olduğu öğrenildi. 7 Haziran'da Efes Antik Kenti'ndeki çalışması öncesi Uğurlu'nun bugün memleketi İzmir'e gelip ailesiyle görüşmeyi planladığı, kazadan 1 saat kadar önce de telefonda ailesiyle yolculuğu hakkında konuştukları öğrenildi.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Mısra Buse Uğurlu'nun bugün memleketi İzmir'deki cenazesine annesi Ayşe Uğurlu, babası Levent Uğurlu ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın yanı sıra akrabaları ve arkadaşları katıldı. Karabağlar Helal Para Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Uğurlu'nun cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan kazada yaşamını yitiren Sude Ürer'in cenazesinin ise bugün memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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