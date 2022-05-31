Ordu'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

AA
31 Mayıs 2022 Salı, 12:44

Samsun'dan Giresun yönüne seyir halindeki Veysel Fatih Sever'in kullandığı 52 ADB 234 plakalı otomobil ile Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvar üzerinde aynı istikamette giden Alparslan Gür yönetimindeki 52 AN 133 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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Ordu kaza

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