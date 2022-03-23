İzmit'te, tünelde zincirleme kaza

İzmit'te, TEM otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA
23 Mart 2022 Çarşamba, 12:42
İzmit'te, tünelde zincirleme kaza
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İzmit'teki kaza, saat 10.30 sıralarında, TEM otoyolu Gültepe Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi.

Kerim Doğan idaresindeki kamyon, trafik yoğunluğu nedeniyle aniden yavaşlayan Halil Kılıç idaresindeki plakalı TIR'a arkadan, İbrahim Çeker idaresindeki kamyon ise diğer kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil'e bildirmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralanan sürücü İbrahim Çeker'i araçtan çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çeker, ardından Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanan TEM otoyolunda İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 




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