İzmit'te yeğenini öldüren dayı tutuklandı

01 Kasım 2022 Salı, 07:12

Olay dün gece İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan Hakan Aydın ile dayısı Muharrem Çiçek aralarındaki husumet nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken Muharrem Çiçek, yeğenine kurşun yağdırdı. Hakan Aydın, boynu, göğsü ve bacağından yaralanırken, Muharrem Çiçek olay yerinden kaçtı.

Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yeğenini öldüren Muharrem Çiçek ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çiçek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.