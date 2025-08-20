Cumhuriyet Gazetesi Logo
İznik Gölü'ne giren 6 yaşındaki çocuk kayboldu!

20.08.2025 16:03:00
Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahilinde serinlemek için suya giren 6 yaşındaki bir çocuk kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İznik Gölü'nde Erhan Çetin (6) adlı çocuk serinlemek için girdiği suda kayboldu. Olay, daha önce de iki çocuğun boğularak hayatını kaybettiği Orhangazi Sahili'ndeki pompa istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; ailesiyle birlikte Bilecik'ten İznik Gölü Orhangazi Sahili'ndeki Çamlık Tesisleri'ne piknik yapmak için gelen küçük çocuk, göle girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun durumunu fark eden yakınları, hemen yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri gölde kaybolan çocuğu bulmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Mudanya Deniz Polisi Dalgıç adamlar bölgeye sevk edildi.

