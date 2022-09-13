İznik Gölü nerede? İznik Gölü yağmalanıyor mu? İznik Gölü neden önemli?

13 Eylül 2022 Salı, 11:52

Bursa’nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim arasında yapılacak olan 4. Dünya Göçebe Oyunları için İznik Gölü çevresinde devam eden çalışmaların gölü ve çevresini tahrip ederek, doğaya büyük zarar verildiği iddia edildi. İşte, İznik Gölü'nde ne oluyor? sorusunun cevabı...

İZNİK GÖLÜ NEREDE?

İznik Gölü Türkiye'nin 5. büyük gölü olarak bilinen göldür. Asya Kıtası'nda yer alan İznik Gölü Türkiye'nin Bursa ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Bursa'nın İznik ilçesi sınırlarında yer alan İznik Gölü İznik ve Orhangazi ilçeleri arasında bulunmakta ismini İznik ilçesinden almaktadır.

İZNİK GÖLÜ 'YAĞMALANIYOR MU?'

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 29 Eylül-2 Ekim arasında Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenecek olan 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları için İznik Gölü çevresindeki 600 dönümlük alanın yeniden düzenlenerek sabit yapılar inşa edilmesine tepki göstererek: “Ne yazık ki eğer işin başında Cumhurbaşkanı varsa, onun oğlu varsa bu ülke böyle yağmalanabiliyor. Bilal oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor. Bütün Türkiye’yi göreve çağırıyoruz. Burası hassas bölge, tampon bölgesi, canlı yaşam bölgesi ve göl ilişkisinin olduğu bir bölge. Burada bu tür sabit yapıların yapılması yanlıştır. Bütün toprak zemin kaldırıldı, üzerine inşaat mıcırları döküldü. Daha da yetmedi, sabit platformlar yapılarak burada aslında hiç olmaması gereken işler yapıldı. Yani yapılan iş, hukuka ve her türlü çevre ilişkilerine aykırı, alınmış bütün kanun ve kurallara aykırı.

Bu ülke bunları hak etmiyor. Biz de bunların karşısındayız. Bilal oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor. Bütün Türkiye’yi göreve çağırıyoruz. Bir tarafta açlık, yoksulluk, tarımda çöküş; öbür tarafta saltanat, dört günlük keyif için koca Bursa’nın binlerce yıllık sulama, su havzası olan İznik Gölü yağmalanıyor” dedi.

İZNİK GÖLÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Marmara Bölgesinin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, tektonik bir tatlı su gölüdür. Gölün çevresi piknik sahaları, turistik tesisler, gezi alanları ve florası çok zengin bitki örtüsüyle kaplıdır. Gölde yosun ve bitki türleri de zengindir. Dipte pamuk veya üstüpü şeklinde açık yeşil renk bir yosun türü yaygındır. Bu yosun suyun çalkalanmasını ve göl suyunun oksijeninin azalmasını önler. Balıkların beslenmesini sağlar.

Göl bütünüyle tarım alanları ve zeytinliklerle çevrilidir. Tarım alanları için gölden su alınmaktadır. Çevresindeki zeytin ormanlarının altın sarısı müşküle üzüm bağları ve her mevsim bin bir çeşit sebze ve meyvenin yetiştiği bitek topraklarının yaşam kaynağıdır.

DÜNYANIN EN İYİ 10 KEŞFİ ARASINDA

2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gölü havadan fotoğraflamasıyla, İznik sahillerinde su altında tarihi kalıntılar dikkat çekti. Tarihi M.Ö. 4’üncü yüzyıla uzanan Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İznik’te 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı. Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alan 2 bin yıllık bazilika, kuşlara da yuva olmaktadır.

Kalıntılar İznik Ayasofya Camii benzeri yapıda 1600 yıllık erken dönem 4.-5. yüzyıl Hristiyanlık eseridir. Hristiyanlığın yasak olduğu zamanlarda Romalı askerlerce öldürülen 16 yaşındaki Aziz Neophytos adına yapılan bazilikadır. Binanın 740 yılında depremden yıkıldığı tahmin edilmektedir. Göl tabanındaki bazilika gelecek yıllarda su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi planlanmaktadır.