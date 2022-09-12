Ulucanlar Cezaevi nerededir? Ulucanlar Cezaevi'nde kimler hapis yattı?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 18:05

1923 yılında askerî depo olarak hizmet vermek üzere inşa edilen bir bina içine kurulan cezaevi, 1925 yılında yapılan tadilatlar ile cezaevi olarak kullanılmaya başlandı. 1925 yılında içişleri bakanlığınca “Umumi Hapishane” olarak inşa ettirilmiştir. Ulucanlar cezaevinin konumlandığı tepenin, Cumhuriyet dönemi öncesinde mezarlık alanı olarak kullanıldığı belirtilmektedir.

ULUCANLAR CEZAEVİ NEREDEDİR?



Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Ulus tarihi kent merkezinin kıyısında, Ankara Kalesi’nin doğusunda bulunan bir tepe üzerinde yer alır.

ULUCANLAR CEZAEVİ TARİHİ

İlk adı Cebeci Tevkifhanesi olan hapishane daha inşa edilip açılmasından bir yıl sonra infazların gerçekleştiği bir mekan oldu.1925’ten mahkumların başka bir cezaevine sevkedilip cezaevinin boşaltıldığı 2006 yılına kadar tam 81 yıl boyunca insanların içinde hapis edildiği,çok zor günler geçirdiği,infaz edildiği,ana babaların kapısında günlerce haber beklediği soğuk ve karanlık bir hapishane oldu.Ulucanlar Cezaevi,ilk adı Cebeci Tevkifhanesi olan cezaevi sırasıyla Cebeci Umumi Hapishanesi,Ankara Merkez Cezaevi ve sonunda Ulucanlar Cezaevi adlarını aldı.

ULUCANLAR CEZAEVİ'NDE KİMLER YATTI?

Cezaevinde, Cüneyt Arcayürek, Mahmut Alınak, Fakir Baykurt, Hatip Dicle, Orhan Doğan, Bülent Ecevit, Yılmaz Güney, Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Yavuz Öbekci, Selim Sadak, Sırrı Sakık, Kemal Tahir, Metin Toker, Muhsin Yazıcıoğlu ve Leyla Zana gibi çok sayıda ünlü tutuklu ve mahkûm kaldı.

ULUCANLAR CEZAEVİ'NDE KİMLER İDAM EDİLDİ?

68 kuşağının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972 tarihinde cezaevi avlusundaki kavak ağacının altında idam edildi. 1980 İhtilalinin ilk infazları da 8 Ekim gecesinde, sol görüşlü Necdet Adalı ile sağ görüşlü Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam edilmesiyle bu cezaevinde gerçekleşti. 13 Aralık 1980'de ise Erdal Eren'e verilen idam cezası burada infaz edildi.

29 Eylül 1999'da başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu sırasında cezaevinde 10 kişi öldü, 100'e yakın kişi de yaralandı.

ULUCANLAR CEZAEVİ NE ZAMAN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ?

Ulucanlar Cezaevi 1 Temmuz 2006'da kapatıldı. Daha sonra restore edilerek müzeye dönüştürüldü. 2009'da ise restore edilmek üzere Altındağ Belediyesine devredildi.

Başka bir kimlikle 2011'de yeniden kapıları açılan cezaevi, o günden bu yana ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğuna çıkarıyor. Yeni adıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, ziyaretçileri 81 yıllık bir tarih karşılıyor. Ziyaretçiler, siyasetçi, gazeteci, şair ve edebiyatçıların "volta attığı" avlularda dolaşıyor, her birinin izlerini inceleme fırsatı buluyor.





ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİNE NASIL GİDİLİR?

Otobüs ile Ankara Hastanesi durağında, metro ile Ulus durağında inerek Ulucanlar Cezaevi müzesine ulaşabilirsiniz.

ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ'NİN GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?



Tam: 9 TL

Öğrenci - Öğretmen: 3 TL

65 yaş üstü ve engelli bireylere giriş ücretsizdir.