İznik Gölü'nde hareketli anlar! 3 gün arayla 2 tane bulundu: Ekipler bölgeye sevk edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahilinde, 3 gün arayla ikinci top mermisi bulundu. 1909 Alman yapımı olduğu belirlenen top mermisinin imhası için bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

İznik Gölü'nde hareketli anlar! 3 gün arayla 2 tane bulundu: Ekipler bölgeye sevk edildi
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DHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:17

Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahiline 3 Mayıs’ta piknik yapmak için gelen ailenin bir çocuğu, oyun oynadığı sırada bir cisim buldu. Ailenin de durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cismin Alman yapımı 1916 yılı üretimi patlamamış top mermisi olduğunu belirledi.

Ekipler, çevre güvenliğini alarak vatandaşları sahil şeridinden uzaklaştırırken, olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekibi, fünye ile top mermisini imha etti.

3 GÜNDE 2. KEZ

Bugün de sabah saatlerinde iskele bölgesinden göle giren bir kişi, suyun içerisinde bir cisim buldu.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cismin 1909 Alman yapımı top mermisi olduğunu belirledi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

İMHA EDİLDİ

İznik Gölü sahilinde göle giren kişinin bulduğu 1909 Alman yapımı top mermisi, jandarma bomba imha ekipleri tarafından özel kutuya konularak ilçe dışındaki maden ocağına götürüldü ve fünye ile imha edildi. 


Etiketler: #Bursa #İznik Gölü

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