Takside ‘çocuğa taciz’ iddiasına ilk duruşmadan tahliye!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 15:54

Güncelleme: 17.10.2023 - 15:54

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan G. cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada pedagog eşliğinde beyanı alınan İ.Ö. (13), "Ek dersim olduğu gün okul çıkışı taksiye bindim. Taksici bana yaşımı sordu. Ben de 12-13 yaşında olduğumu söyledim. Bana 'yaşına göre olgunsun' dedi. Yine eski ilişkilerinden bahsetti. 2 yıllık sevgilisinin çok yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını hatta bu nedenle hastanede kaldığını söyledi. Normalde anti-depresan ilaçları kullandığını ancak o gün ilacını almadığını söyledi. Yalnız olduğunu ifade ederek 'gözlerin çok güzelmiş' dedi. Yine 12 yaşından beri sigara içtiğini söyleyerek benim sigara içip içmediğimi sordu. Ardından sigara yaktı. Gece saat 03.00'a kadar alkol aldığından bahsetti. Korktuğum için araçtan inmek istedim. Normalde eve gidip oradan arkadaşıma geçecektim ancak korktuğum için evin önünde indim. Eve girerken sanığın kapıda beklediğini gördüm" dedi.

İ.Ö.'nün babası B.Ö. sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Cinsel istismarcıların küçük çocuklara yönelik izledikleri yöntem ve stratejilere ilişkin çok sayıda makaleler okudum. Bu olayda da sanığın kızıma yönelik benzer bir yaklaşımı olmuştur. Bu makaleleri mahkemenize ibraz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Hasan G., "Olay tarihinde mağdur çocuğa, 'gözlerin çok güzel, yaşına göre çok olgunsun' şeklinde söz sarf etmedim" dedi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı normal bir takside yaşı büyük bir kadın yada erkekle yapılmayacak sohbetlerin ışığında yaşı küçük mağdurun yaşı ve gözlerinin güzelliğinin şeklindeki sözlerin yaşı küçük çocuğa cinsel sarkıntılık suçunu oluşturduğu belirterek sanığın 'Cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme sanığın tahliyesine karar verirken, telefon hatları ve sosyal medya hesaplarının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Ayrıca sanık Hasan G.'nin 15 günde bir imza atması ve 3 ay süreyle taksi kullanamamasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanığın "Cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti.

NE OLMUŞTU?

Olay 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Çekmeköy'de yaşandı. 13 yaşındaki İ.Ö, ek ders aldığı okuldan Ataşehir'deki evine dönmek için okulunun güvenlik kulübesinde taksi bekledi. Bir süre sonra H.G adlı taksi şoförü aracıyla okul bahçesine girdi. Taksiyle kaldırıma çıkarak durabilen şoför daha sonra aracından inerek taksiyi kontrol etti. Güvenlik kulübesinden çıkan İ.Ö ise taksiye bindi. Yolculuk sırasında iddiaya göre taksi şoförü H.G, küçük kızla konuşmaya başladı. Küçük kıza kendi yaşamından bahseden H.G, İ.Ö'ye önce yaşını sordu. Küçük kızın yaşının 13 olduğunu söylemesinin ardından H.G, kıza gözlerinin çok güzel olduğunu ve çok olgun göründüğünü söyledi. Kendisinin çok yalnız olduğunu ve konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirten taksi şoförünün saat 03.00'e kadar alkol aldığını da söylediği öne sürüldü. Durumdan çok rahatsız olan İ.Ö, taksi şoförüne cevap vermedi ve taksiden inerek evine girdi. Olay sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheli itiraz sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.