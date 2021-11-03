İznik’te çalılıkların arasında sızan genç görenleri korkuttu

03 Kasım 2021 Çarşamba, 21:42

Olay, İznik’in Ayasofya bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılıkların içinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören yurttaşlar durumu polise bildirdi.

Çalılıkların arasında sızan genç görenleri korkuttu — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 3, 2021

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre hareketsiz yatan adamın alkollü olduğu anlaşıldı. Genç, polis ve sağlık ekiplerini görünce şaşırdı.

Ekipler yurttaşı alarak ikametgahına bıraktı.