İznik’te çalılıkların arasında sızan genç görenleri korkuttu

Bursa’nın İznik ilçesinde Ayasofya bahçesinde çalılıkların içinde hareketsiz yatan kişi görenleri korkuttu. Gencin alkollü olduğu ve çalılıkların içinde sızdığı ortaya çıktı.

İHA
03 Kasım 2021 Çarşamba, 21:42
İznik’te çalılıkların arasında sızan genç görenleri korkuttu
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Olay, İznik’in Ayasofya bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılıkların içinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören yurttaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre hareketsiz yatan adamın alkollü olduğu anlaşıldı. Genç, polis ve sağlık ekiplerini görünce şaşırdı.

Ekipler yurttaşı alarak ikametgahına bıraktı.



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