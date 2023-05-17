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Jahrein Kılıçdaroğlu’yla konuştuğunu duyurdu: ‘Kırmızı çizgileri olanların sonunda temsil edileceğine sevindim’

Jahrein ismi ile tanınan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştuğunu söyledi. Sonuç yaptığı paylaşımda “Ben bu partinin beton Atatürkçü has evladıyım. Arandığım için kendi adıma değil, benim gibi bazı konularda duruşu olan, kırmızı çizgileri olan seçmen adına çok sevindim” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:08
Jahrein Kılıçdaroğlu’yla konuştuğunu duyurdu: ‘Kırmızı çizgileri olanların sonunda temsil edileceğine sevindim’
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Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığı sosyal medya hesabından duyurdu. 

Ahmet Sonuç, Twitter hesabından şunları dile getirdi:

“Az önce Kılıçdaroğlu aradı.

'Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz. Emin olun elimizden geleni yapıyoruz Ahmet Bey' dedi.

Kısa bir görüşme oldu. 2. tura hazırlandıklarını umutlarının gram eksik olmadığını belirtti.

Bana aktarmak düşer sevgili takipçi

Y-CHP tayfa kudurmuş aranmama. Sebebi illa ki aşikar. Ben bu partinin beton Atatürkçü has evladıyım. Arandığım için kendi adıma değil, benim gibi bazı konularda duruşu olan, kırmızı çizgileri olan seçmen adına çok sevindim.

Onların da (sonunda) temsil edileceğine sevindim.”

 


jahrein Ahmet Sonuç Kemal Kılıçdaroğlu

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