Jahrein cezaevinden seslendi: 'Ben burada bu insanlarla ne yapıyorum?'
Jahrein ismi ile bilinen sosyal medya yayımcısı Ahmet Sonuç, cezaevinden takipçilerine bir not paylaştı. "Ben burada bu insanlarla ne yapıyorum?" diyen Sonuç, "Çıkar mıyım?" diye sordu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç hakkında ‘müstehcenlik’ suçlaması ile soruşturma başlatmış ve sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Antalya L Tipi Cezaevine gönderilmişti.
13 Eylül'den bu yana cezaevinde olan Ahmet Sonuç, sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.
Sonuç şu ifadeleri kullandı:
"Antalya L Tipi Cezaevinden; Üç haftadır arada bir durup kendi kendime 'ben burada bu insanlarla ne yapıyorum?' diye soruyorum. Cevabını bulamıyorum. Oğlumun kokusunu anımsamaya çalışıyorum, anımsayamıyorum. Bir daha geri getirilemeyecek önemli bir anı, büyümesini, gelişmesini kaçıracağım diye aklımı yitiriyorum. Sonra diyorum ki, çıkarsın Ahmet. Pek çok suç kaydı olanlar dışarıda polise, bekçiye, devlete kurşun sıkıyor. Bu ülkede adaletin esamesi varsa çıkarsın. Çıkar mıyım?"
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