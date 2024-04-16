‘Jakuzi’ iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’nin borçları açıklandı

Yerel seçimde AKP’den CHP’ye geçen ve ‘jakuzi’ iddialarıyla gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi’nin borçları belediye binasına asıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:48
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi danışmanlığını yapan Necati Özkan, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’yle ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulunmuş, yeni başkan Alper Yeğin’i kutlamak için gittiği belediye binasının başkanlık katının 6 bin metrekare olduğunu, katta jakuzi ve 200 metrekarelik mutfak bulunduğunu ileri sürmüştü.

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı AKP'li Şeyma Döğücü, bunun üzerine sosyal medya hesabından iddialara ilişkin “Jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’nin borçları belediye binasına asıldı.

Buna göre belediyenin borçları şu şekilde:

“Müteahhitlere olan borçlar: 804.484.470.02 TL

Belediye iştirakının borcu (SAFAŞ): 874.349.878.29 TL

Bankalara olan kredi borcu: 34.045.633.06 TL

Kamu kurumlarına olan güncel borçlar (Vergi Dairesi, SGK, Emekli Sandığı): 35.895.142.91 TL

Kamu kurum ve kuruluşlarına olan yapılandırılmış borçlar: 97.664.521.03 TL

Müteahhitlere olan teminat borçları: 100.287.468.38 TL

Toplam borç: 1.946.726.113.69 TL”


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