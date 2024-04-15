AKP’den CHP’ye geçti: Belediyenin borçları açıklandı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:12

Güncelleme: 15.04.2024 - 13:12

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Keşan Belediye binasına, önceki dönemden kalan borçlar, dev pankartla asılarak yurttaşlara duyuruldu.

Borç ile ilgili afişte yer alan bilgiler şöyle:

Piyasa Borçları: 234.370.505,60 TL

Elektrik (TREPAŞ): 25.091.457,48 TL

SGK: 28.831.438,80 TL

Krediler: 113.445.761,44 TL

Vergi Dairesi: 56.626.160,62 TL

GÜNEKAB: 742.427,73 TL

İhale ve Geçici Kabul Noksanlıkları Teminatı: 16.865.409,30 TL

Memur Sendikalar: 649.995,70 TL

İşçi Sendikaları: 1.749.302,30 TL

Emekli Sandığı: 1.782.431,37 TL

Edirne İl Özel İdaresi: 3.632.584,68 TL

Devralınan Toplam Borç: 483.337.475,02 TL

2024 YILI ÖZEL KALEM GİDERLERİ

TEMSİL AĞIRLAMA VE TANITMA GİDERLERİ BÜTÇESİ

17.000.000,00 TL

3 AYDA HARCANAN

13.181.160,42 TL.

(Leblebi, kuruyemiş, su, yemek, kıstırma lokum, çiçek, kitap, atlet, tshirt, oyuncak, sosyal medya, konaklama vb.)