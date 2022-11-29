Jandarma, 151 internet sitesine erişimi engelledi

29 Kasım 2022 Salı, 17:26

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 18-24 Kasım'da icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 1047 sosyal medya ve URL adresi incelendi.

Bu kapsamda, yasadışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 107 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 44 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek erişime engellendi.

Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı, Polatlı, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık, Çubuk'ta banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve Mamak'ta sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 13 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.