Need for Speed Unbound için erken erişim tarihi açıklandı

29 Kasım 2022 Salı, 09:02

Yeni ortaya çıkan tarihe göre Palace Edition'ı satın alan kullanıcılar, oyuna 29 Kasım'da erişim sağlayabilecek. Standart sürüm ise 2 Aralık günü çıkış yapacak. Electronic Arts’ın sevilen yarış oyunu serisi Need for Speed’in yeni oyunu Need For Speed Unbound, hayranlar tarafından büyük heyecanla bekleniyordu. Anime öğeleriyle dikkat çeken yapımdan geçtiğimiz haftalarda da yeni oynanış videosu gelmişti.

29 KASIM'DA ERKEN ERİŞİME AÇILIYOR

EA, şimdi de Criterion Games’in geliştirdiği Need for Speed Unbound’un çıkışı ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Bu bilgiler, oyunun ne zaman saat kaçta piyasaya sürüleceğini gösterdi. Ayrıca erken erişimin ne zaman başlayacağı da duyuruldu.

Webtekno'nun haberinde yer verdiği detaylara göre Need for Speed Unbound’un Palace ve Standart Edition olarak sunulacak. EA’nın açıklamasına göre Palace Edition’ı ön sipariş ile alan PC, PlayStation, ve Xbox kullanıcıları 29 Kasım, yani yarın saat 10 sularında oyuna erken erişim sağlayabilecek. EA Play üyeleri 10 saatlik denemeye sahip olurken, EA Play Pro aboneleri ise Palace Edition’a sınırsız erişim sağlayabilecek.

Standart Edition versiyonu daha önceden de bilinen tarihte 2 Aralık günü piyasaya sürülecek. Oyunun ön yüklemesinin PC ve Xbox için 24 Kasım’da, PlayStation için ise 26 Kasım’da başlıyor.

Need For Speed Unbound’ın standart sürümü Steam’de 1.199 TL’ye satılıyor. Palace Edition ise 1.399 TL fiyat etiketine sahip. Xbox’a baktığımızda standart sürümün 1.399 TL, Palace Edition’ın da 1.599 TL olduğunu görüyoruz. PlayStation tarafında ise sırasıyla 1.400 TL’lik ve 1.600 TL’lik fiyatlar bizi karşılıyor.