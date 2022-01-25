Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması: 29 gözaltı kararı
FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli olarak yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında çok sayıda gözaltı kararı alındı.
2012 yılı JANA soruşturması kapsamında, FETÖüyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek FETÖ mensuplarına dağıtıldığının tespitiyle, soruları alıp sınavın yazılı aşamasını kazanan 26 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3 kişi olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ankara merkezli 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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