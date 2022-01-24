'Masonik FETÖ’cü Marksist Cephe' üyesi olmakla suçlanmıştı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:40

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görevli akademisyen Dr. Barış Işık, avukat Heval Yıldız Karasu’nun Eskişehir’de bulunan ofisine 2018’de av tüfeğiyle ateş açılması üzerine bu olayın protesto edildiği basın açıklamasına katılmıştı. Bu açıklamaya katıldığı için Işık hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından soruşturma açılmıştı. Işık’ın üniversitedeki görevine, savunması alınmadan son verilmişti.

Soruşturmada, Işık’a ilişkin, Hukuk Fakültesi özelinde kurulan, eski dekan ve öğretim üyelerinin eş başkanlığını yaptığı ‘Masonik FETÖ’cü Marksist Cephe’ üyesi olduğu iddiası yer almıştı. Barış Işık’ın üniversite aleyhine açtığı davada Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, Işık’ın görevine son verilmesine ilişkin kararın yürütmesini durdurmuştu. Bunu üzerine üniversite yönetimi toplandı ve Işık’ın görev süresinin yeniden uzatılmaması kararı kendisine tebliğ edildi.

"HUKUKA AYKIRI"

Işık’ın bunun üzerine Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nde açtığı ikinci davada karar çıktı. Mahkeme, üniversitenin ‘davacının hizmetine ihtiyaç bulunmadığı’ iddiasına rağmen fakültenin öğretim görevlisi almak için ilan yayınlaması, üniversitenin suçlamaları konusunda savcılığın kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermesi, Işık’ın terör örgütleriyle eylem birliğinde bulunduğuna ilişkin somut delil olmaması gerekçeleriyle görev süresinin uzatılmaması kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararını ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren Işık, iki yılın ardından bu karar ile işe iade edildiğini kaydederek, “Geç oldu ama çok sağlam gerekçelerle söz konusu idari işlemin kamu yararı içermediği ve hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Şahımın liyakati bakımından son derece yeterli olduğum, yeterli bilimsel çalışmalarım olduğu ve unvanları zamanında aldığım gibi birçok bilgi de sunulmuş oldu kararda” dedi.

Işık, “Umarım bu karar üniversitelerde hukuksuzların önüne geçer. Bu hukuksuzlukların altına imza atanları alıkoyar” diye konuştu.