YÖK aracında uyuşturucu yakalandı

07 Mart 2025 Cuma

Uyuşturucu baronu çıkan savcı, uyuşturucu kuryesi olarak yakalanan polis gördük.

Ve şimdi, yeni öğrendiğim bir başka şok edici olay: Uyuşturucu ile yakalanan bir Yükseköğretim Kurulu çalışanı!

Ankara’da gerçekleştirilen bir arama sırasında, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) ait resmi bir araçta uyuşturucu bulundu.

Tutulan tutanaklarla birlikte YÖK, olay hakkında bilgilendirilmiş.

İddia edilen durumu YÖK yetkililerine sordum. Şu cevabı aldım.

“Uyuşturucunun resmi araçta yakalandığı doğru, kurumun hizmet havuzundaki araçlardan biri. Ancak kesinlikle makam aracı değil. Havuzda bulunan şoförlerden birisi uyuşturucu ile yakalandı. Genel sekreterlik tarafından derhal hakkında disiplin soruşturması başlatıldı ve akabinde kamu görevinden çıkarıldı. Şu anda kurumumuzla bir ilişkisi bulunmuyor.”

Yani iddia doğruydu.

Kaynağıma durumu bildirdim. Ancak cevabın eksik olduğunu bildirdi. Tekrar soruları YÖK yetkililerine sordum. Aynı cevapları aldım.

Kamuoyunu bilgilendirmeye hazırlanırken CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın’ın milli eğitim bakanının açıklaması isteği ile TBMM Başkanlığı’na art arda dört soru önergesi vermiş.

Soru önergesinde tam da bu sorulmuş.

Uzun bir soru önergesi olduğu için özetleyerek aktarayım.

“YÖK Başkanı Erol Özvar’ın göreve geldikten sonra atadığı özel kalemler Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları üyesidir. Bu kişiler arasında yer alan Fehmi Şimşek ise eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un özel kalem müdürü ve TBMM genel sekreteri olan Ferdi Şimşek’in kardeşidir.

Fehmi Şimşek, hiç sınava girmeden istisnai kadroyla memur olup Adalet Bakanlığı’na geçmiş; sonrasında da daire başkanı olarak atanmıştır. Kadrosu Adalet Bakanlığı’nda kalmaya devam ederken YÖK özel kalem müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür.

2023 yılı sonunda YÖK Genel Sekreterliği’ne ise Ferdi Şimşek’in ekibinden olan Meclis personeli Batıkan Aksoy atanmıştır. YÖK genel sekreteri olan Batıkan Aksoy ise 2024 Ocak ayında Fehmi Şimşek’i genel sekreter yardımcısı olarak atamıştır. Ardından, idari ve mali işler, strateji geliştirme ve de inşaat bakım onarım daireleri gibi finansal konularla ilgili birçok birim kendisine bağlanmış ve Fehmi Şimşek bu dairelere yeni başkanlar atamıştır.

Bunlardan biri de sadece beş yıllık bir personel olmasına karşın tanıma ve denklik hizmetleri dairesi başkanı olarak atanan Ayşe İnan’dır. Öte yandan Ayşe İnan’ın, daire başkanı olmadan önce KKTC ile ilgili denklik dosyalarından sorumlu kişi olduğu iddia edilmektedir. Türk Cumhuriyetleri ya da Balkan ülkelerinde bulunan üniversitelerin aksine, KKTC’deki üniversitelerin denklik sorunu yoktur. Diğer ülkelerdeki bir üniversitede okuyan öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan SAT sınavından yeterli puan alarak KKTC’deki bir üniversiteye yatay geçiş yapabilmektedirler. Bu durum suiistimale açık olup sahte SAT belgesi düzenlenmesi vakaları görülmüştür. Bu nedenle denklik almak için YÖK’e sunulan SAT belgesinin doğruluğunun kontrol edilmesi, oldukça ciddi ve önemli bir mesele haline gelmiştir.

Fehmi Şimşek, Ocak 2024’te kendi adına tahsisli araçta polis kontrolünde uyuşturucu madde ile yakalanmıştır. Olay anında tutanak tutulmuş ve akabinde şoför Burhan Uğur’a soruşturma açılmıştır. Ancak aradan 10 ay geçmesine rağmen konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. YÖK Başkanı Erol Özvar’ın koruması olan Göksal Temircan’ın devreye girmesiyle olayın kapatılmaya çalışıldığı iddia edilmektedir.”

Milletvekili Yüksel Taşkın’ı aradım ve sayın bakan soru önergesine cevap verdi mi diye sordum. CHP’li Taşkın, “genel geçer cevap verildiğini kesin cevaplar verilmediğini” söyledi.

Görüyoruz ki YÖK’te kimin eli kimin cebinde belli değil.

Aksine uyuşturucu olayıyla ortaya çıkan ahbap-çavuş ilişkisi iddiaları bence İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının denklik tartışmalarına kadar uzuyor.

Onu da başka bir yazıda işleriz.

YÖK’ün bu iddiaların altında kalıp kalmayacağını merakla bekliyor olacağım.