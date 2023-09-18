Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:21
Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Başvurular, 18 Eylül-2 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar, "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak "2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda belirtilecek.


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