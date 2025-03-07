Kırklareli'nde ekiplerden operasyon: 13 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
13 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen
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