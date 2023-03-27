Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 16:29

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 16:29

2023 yılı Jandarma Uzman Erbaş sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarınının ne zaman açıklanacağına dair araştırma yapıyor. Peki, Jandarma uzman çavuş sonuçları açıklandı mı? Uzman Erbaş alım sonuçları belli oldu mu? Sonuçlara nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi’nden yapılan duyuruya göre Jandarma Uzman Erbaş alımı sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları 27 Mart 2023 tarihinde açıklandı.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi'ne giriş yapın. Ardından 2023 YILI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ SINAV SONUCU" duyurusuna tıklayın. Açılan pencerede yer alan "2023 YILI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ SINAV SONUCU" yazısının yanındaki sorgula butonuna tıklayın. E-Devlet ile girişi yaparak sonuçları öğrenebilirsiniz.

HANGİ KONTENJANLARDA ALIM YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş alımı için sınav gerçekleşmişti.



