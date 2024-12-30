Piyasa değeri 650 bin TL... İzmir'de iş yeri ve depoya 'sahte içki' baskını!
İzmir’in Selçuk ilçesinde bir kişiye ait iş yeri ve depoya polis ekipleri yapılan baskında, 669 litre etil alkol ve bin 296 alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, Selçuk ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Selçuk ilçesinde bir şüpheliye ait iş yeri ve depoda kaçak içki bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
PİYASA DEĞERİ 650 BİN TL
Belirlenen adreslere Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan 669 litre etil alkol, bin 296 adet alkol kiti ve 94 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesi köyü terk etti
- Nagehan Alçı ve Cem Küçük birbirine girdi!
- Bu düzenin adaleti madaleti yok!
- Ünlü AVM için acil yıkım kararı
- AKP'den Köfteci Yusuf'a kıyak!
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
- Uzmanından Ankara'ya 'Suriye'de demokrasi' çağrısı
- Saray'dan Öcalan'ın mesajına ilk yorum
- ‘Altınlarımı gasbettiler’ demişti: Gerçek ortaya çıktı
- Kadıköy'de 'yılbaşı partisi' hazırlığına baskın!