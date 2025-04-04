Jandarmadan Artvin'de operasyon: 5 insan kaçakçısı yakalandı

Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:43

Güncelleme: 04.04.2025 - 12:45

Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından 02 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, Kemalpaşa ilçesi Sarp Köyü mevkiinde durdurulan tırda arama yapıldı.

GÖZALTILAR VAR

Yapılan adli aramalar sonucunda, araçta 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler neticesinde, yakalanan şahıslardan birinin İstanbul Maltepe’de 11 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen "Kasten Öldürme" olayının firarisi olduğu belirlendi. Diğer şahıslar ise, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak ve çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen kişilerdi.

Ayrıca, organizatör olarak bilinen 2 şahıs da araçta gizlenmiş şekilde yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri mahkeme tarafından serbest bırakılırken, diğerleri tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve suçla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.