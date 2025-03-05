Jandarmadan Gaziantep'te 'hırsızlık' operasyonu: 36 tutuklama

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalarında yakalanan 45 şüpheliden 36’sı tutuklandı.

Jandarmadan Gaziantep'te 'hırsızlık' operasyonu: 36 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:45

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şubat ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) destekli özel timlerin çalışmaları sonucu 20 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 45 şüpheli yakalandı.

9 TUTUKLAMA

Yakalanarak gözaltına alınan 45 şüpheliden 36’sı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.


Etiketler: #gaziantep #Jandarma

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