Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 gözaltı kararı
Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, ekiplerin adreslerde aramaları devam ediyor.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 15 şüpheliyi belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
DRONE DESTEKLİ OPERASYON
Mersin merkezli Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul ve Sakarya’da drone desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları gözaltına aldı.
Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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