Jandarmadan kaçak silah tamir atölyesine baskın: 22 ruhsatsız silah ele geçirildi

Afyonkarahisar’da evini silah tamir atölyesine çeviren şahsın adresine yapılan baskında suikast tabancası ile birlikte 22 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 08:58
Jandarmadan kaçak silah tamir atölyesine baskın: 22 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde S.D., isimli şahsın ruhsatsız tabanca ve av tüfeği tamiri yapmak amacıyla evini atölyeye çevirdiği bilgisini aldı.

Ardından harekete geçen ekipler şahsın adresine baskın düzenledi.

Baskında yapılan aramalarda 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan, içerisinde 7,65 çaplı mermi bulunan suikast tarzı şeklinde yapılmış tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, halk arasında Saddam diye bilinen, kısa namlulu el yapımı av tüfeği, tabanca yapımında kullanılan malzemeler, şarjörler ve 548 adet tabanca mermisi ile ele geçirildi. Adreste yapılan aramada ayrıca 2 adet dedektör ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


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