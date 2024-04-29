Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 73 bin 440 adet dolu makaron, 55 adet bandrolsüz puro ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:05
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Hendek ilçesinde bir şüphelinin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda 73 bin 440 adet dolu makaron, 55 adet bandrolsüz puro, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hususa ilişkin olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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