Jandarma'dan 'sahte parfüm' operasyonu

Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:53

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:43

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından getirilen orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internette sanal mağazalar üzerinden satıldığı yönünde bilgi aldı.

ADRESLER TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, ekipler Z.D. ve Ş.I. isimli 2 şüpheli belirledi. İncelemeler sonucunda şüphelilerin sahte parfümleri imal edip depoladığı adresler tespit edildi.

Jandarma ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Z.D. ve Ş.I., yakalanarak gözaltına alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüpheliler tarafından imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda 25 bin doldurulmuş sahte parfüm, bin 500 litre etil alkol, 5 bin boş parfüm şişesi ve kapağı, 10 bin sahte etiket ve bandrol ile sahte parfüm imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.