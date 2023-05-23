İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda ekipler elde ettikleri istihbari bilgiler doğrultusunda IŞİD adına faaliyet yürüten şüpheliler olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı adres tespit edilerek İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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