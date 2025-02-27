Jandarmadan Sakarya'da 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama

Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Jandarmadan Sakarya'da 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:45

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 465 gram sentetik uyuşturucu, 310 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, öğütme aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 fişek ile tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyonlarda N.G. (43) ile kadın şüpheliler S.A. (18) ve B.D. (53) gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #uyuşturucu #sakarya

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