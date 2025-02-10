Kabus sürüyor... Gönen'de 'sahte içki' operasyonu: 3 kişiye adli işlem
Türkiye'de bitmek bilmeyen "sahte içki" kabusu devam ediyor. Son olarak Balıkesir’in Gönen ilçesinde jandarma ekiplerinde operasyon düzenlendi.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
7 Şubat 2025 tarihinde şüphelilere ait ikametler ve bir hayvan ağılına yapılan baskında; 250 litre sahte şarap, 150 litre sahte bira, 53 litre sahte rakı, 18 litre sahte viski ile birlikte 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Sahte alkol #Alkol
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