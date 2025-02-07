Jandarmadan Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonu: 2 gözaltı

Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonu: 2 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:35

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaşayan 22 kişinin, Elazığ'da uzun vadeli ev ve araç satış işlemi yapan bir şirketin çalışanları tarafından gerçek dışı vaatlerle 60 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, bu kapsamda Tunceli ve Elazığ'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheli M.A. ve O.A'yı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 2 cep telefonu ve 9 flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 


Etiketler: #Tunceli #Jandarma

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