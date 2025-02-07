Jandarmadan Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonu: 2 gözaltı
Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaşayan 22 kişinin, Elazığ'da uzun vadeli ev ve araç satış işlemi yapan bir şirketin çalışanları tarafından gerçek dışı vaatlerle 60 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler, bu kapsamda Tunceli ve Elazığ'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheli M.A. ve O.A'yı gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda 2 cep telefonu ve 9 flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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