Vakalar arttı: Tunceli’de bir ilçede şap karantinası!
Tunceli’nin Pertek ilçesi ve ilçeye bağlı köyler, şap vakalarının artması nedeniyle 30 gün süreyle karantinaya alındı.
Pertek ilçesinde son zamanlarda şap hastalığından kaynaklı hayvan ölümlerinin yaşanması üzerine İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından ilçenin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konuldu.
Uygulama kapsamında ilçeye hayvan giriş-çıkışları da yasaklandı.
Etiketler: #Tunceli #şap hastalığı #Karantina
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