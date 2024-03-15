Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:21
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı
Abone Ol google-news

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Barbaros Mahallesinde S.U., Y.S., M.A., E.K., Y.E.A. ve R.B.Ö. isimli şahısların bulunduğu evde 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çorlu Türkgücü Mahallesinde O.M. isimli şahsın aracında 162 gram esrar ele geçirildi.

Şarköy Mürefte Mahallesinde Y.C. isimli şahsın arazisinde gömülü halde 10 adet ayrı ayrı kağıda sarılı satışa hazır halde 12 gram esrar ele geçirildi.

Süleymanpaşa Köseilyas Mahallesi’nde B.K. ve S.Ç.nin bulunduğu araç durdurularak 1 adet tabanca şarjöre takılı 8 adet fişek ve 1 gram bonzai ele geçirildi. Toplamda 10 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.


tekirdağ haberleri

İlgili Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da otomobil takla attı, 3 polis emniyet kemeri sayesinde araçtan sağ çıktı

Tekirdağ'da otomobil takla attı, 3 polis emniyet kemeri sayesinde araçtan sağ çıktı
Tekirdağ'da 'mucize' gibi olay: Bu araçtan sağ çıktılar

Tekirdağ'da 'mucize' gibi olay: Bu araçtan sağ çıktılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!
Eczacıbaşı Dynavit 2-0’dan kaybetti

Eczacıbaşı Dynavit 2-0’dan kaybetti
Ünlü oyuncu Robyn Bernard’ın cansız bedeni boş arazide bulundu

Ünlü oyuncu Robyn Bernard’ın cansız bedeni boş arazide bulundu
Meteoroloji açıkladı: 15 Mart 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 15 Mart 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Mansur Yavaş’tan malvarlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a: ‘Daireleri sayıyor herhalde’

Mansur Yavaş’tan malvarlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a: ‘Daireleri sayıyor herhalde’
Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi!

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi!
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’
THY uyardı! Bu 5 ülkeye dikkat

THY uyardı! Bu 5 ülkeye dikkat