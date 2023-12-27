Jandarmadan zeytin hırsızlarına gece baskını: 2 gözaltı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri gece görüş kamerası ile tespit ettikleri ve bahçeden zeytin çalan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:55
Jandarmadan zeytin hırsızlarına gece baskını: 2 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, zeytin hırsızlığı ile mücadele dahilinde Kızılkeçili Mahallesi’nde Edremit İlçe ve Zeytinli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir zeytin bahçesinde hareketlilik tespit edildi.

Devriye ekipleri, gece görüş cihazları ile 2 kişinin tarlada zeytin topladığını belirledi. Ekiplerce bilgileri sorgulanan M.K ve S.Z’nin bahçe sahibi ya da işçi olmadıkları belirlendi. Bunun üzerine zanlılar bahçeden topladıkları yaklaşık 150 kilo zeytinle suçüstü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.


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