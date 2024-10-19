Jandarmanın yakaladığı 5 organizatörden 3'ü tutuklandı

Yayınlanma: 19.10.2024 - 12:15

Güncelleme: 19.10.2024 - 12:16

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçıları organizatörlerin yakalanmasına yönelik devam eden faaliyet çerçevesinde İstanbul’da operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu Göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştığı tespit edilen 5 organizatör şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 3 organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, diğer 2 organizatör şahıs ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.