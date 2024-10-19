Jandarmanın yakaladığı 5 organizatörden 3'ü tutuklandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştığı tespit edilerek yakalanan 5 organizatör şahıstan 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarmanın yakaladığı 5 organizatörden 3'ü tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 12:15

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçıları organizatörlerin yakalanmasına yönelik devam eden faaliyet çerçevesinde İstanbul’da operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu Göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştığı tespit edilen 5 organizatör şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 3 organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, diğer 2 organizatör şahıs ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Etiketler: #Jandarma

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