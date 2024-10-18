Tekirdağ’da jandarma operasyonu: Aranan 113 şahıs yakalandı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:26

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:28

Jandarma ekipleri, il genelinde başlattıkları kapsamlı arama çalışmalarında, çeşitli suçlardan aranan şahısları tespit ederek yakaladı. Operasyonlar özellikle sabaha karşı başlatılan baskınlarla gerçekleştirildi.

Yakalanan şahıslar arasında, çeşitli suçlardan aranmakta olan kişilerin bulunduğu öğrenildi. 32 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ve halkın huzurunun korunmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceği vurgulandı.