Jandarmaya ateş açtı: 1 astsubay yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 8 ayrı suç kaydı bulunan şahıs kendisini almaya gelen jandarma ekiplerine ateş açtı. Olayda 1 jandarma astsubay yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Jandarmaya ateş açtı: 1 astsubay yaralı
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 22:12

Olay, saat 19.00 sıralarında Dilek Mahallesi Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi’nde meydana geldi. 8 ayrı suçtan aranan Gökhan K. (43) isimli şahsın bulunduğu adrese giden jandarma ekipleri, Gökhan K. tarafından silahla saldırıya uğradı.

Çıkan çatışmada jandarma astsubay E.Y. yaralandı.

Yaralı astsubay olay yerine gelen ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan ise gözaltına alındı.


Etiketler: #Manisa #Jandarma #astsubay

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