Narin cinayetinde amca Fuat Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Jandarmayı gizlice dinledi, WhatsApp kayıtlarını sildi!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:20

Güncelleme: 17.09.2024 - 11:20

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesinin sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Hediye Güran’ın soruşturmanın kilit isimlerinden biri olabileceği düşünülüyor.

OLAY GÜNÜ NARIN'IN EVİNDEYDİ

Jandarma tarafından 4 gündür sorgulanan ve olay günü Narin’in eve döndüğü saatlerde Narin'lerin evinde olduğu iddia edilen Hediye Güran, adliyeye sevk edilmişti.

Son olarak Hediye Güran'ın tutuklanan eşi Fuat Güran’ın ifadesi de ortaya çıktı.

İşte Fuat Güran'ın ifadesi...

JANDARMAYI GİZLİ DİNLERKEN YAKALANDI

Olay günü Van’da olan Narin’in amcası Fuat Güran, bir gün sonra köye geldi. Narin’in arama çalışmalarıyla ilgili Jandarma ekipleri Fuat Güran hakkında önemli bir tutanak tuttu.

Jandarma ekiplerinin tutanağında; Narin’i arama çalışmalarıyla ilgili ekiplerin birbirleriyle konuştuğu sırada Fuat Güran’ın personele gizlice yaklaşarak konuşulanları dinlemeye çalıştığı yer aldı. Bu tutanak soruşturma dosyasına konuldu.

SAHTE İHBAR VE YANGIN SORULDU

Soruşturma kapmasında Narin ile ilgili gelen yanıltıcı ihbarlar arasında Fuat Güran’ın da ihbarda bulunduğu; Narin ile ilgili başka köyün ismi verilerek kolluk ekiplerini yanıltmaya çalıştığı öğrenildi. İfadesi alınan şüpheliye çıkan yangınla ilgili de soru soruldu.

İŞTE FUAT GÜRAN'IN DETAYLI İFADESİ

Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede “Suç delillerini yok etmek” suçlamasıyla tutuklanan Fuat Güran’ın, savcılıktaki detaylı ifadesi şöyle:

"Ben hatırladığım kadarıyla 03/07/2024 tarihinde Van ilinin bir köyünde çalışmak için 15-16 kişiyle birlikte gitmiştim. 21/08/2024 tarihinde sabah erken saatlerde işimizi bitirmiştik. Biçerin bakımını ve temizliğini yapıyorduk. Öğle saatleriydi... Daha sonra römorkun çekisinde kırık olduğu için kaynatıcıya götürdüm ve işim bitene kadar saat baya geç olmuştu.

"EŞİM HEDİYE ARADI 'NARİN KAYIP' DEDİ"

Akşam saatlerinde Van merkezde, ailem için alışveriş yaptım. Hatırladığım kadarıyla 19.00-20.00 civarlarında yola çıktım. İşçisi bulunduğum kişilerin traktörü ile dönüyordum. Hatırladığım kadarıyla saat 20.30 sıralarında eşim Hediye Güran beni arayarak, 'Narin gözükmüyor, arıyoruz' dedi. Ben de hızlıca gelmeye çalıştım ancak traktör olduğu için yolculuk süresi uzun oldu.

"BİR GÜN SONRA GELDİM"

Ben, 22/08/2024 günü saat 15.00-17.00 civarlarında köye varmıştım. Köye varınca evime uğradım. Evde sadece küçük çocuklarım Damla, Ecrin ve Mustafa vardı. Çocukların söylediği kadarıyla eşim Hediye ise Arif Güran'ın evindeymiş. Eşyaları eve bırakıp ben de hemen ağabeyim Arif'in evine gittim. Sonraki süreçte ben de yanlarında bulundum."

YÖNLENDİRME İHBAR SORULDU

"Yeğenim Narin kayıp olduğu süre içerisinde ben köyde herhangi bir şüpheli duruma rastlamadım. Herhangi bir duyum almadım" diyen Fuat Güran’a savcılık soru sormaya başladı.

Savcılık 28/08/2024 tarihinde verdiği ifadesinde "Narin şu köyde olabilir" diye söyleyen Güran’a bu yanıltma ihbarı sordu. Güran bu soruya, "Çarıklı'da olabileceği hususunu tahmin olarak söylemiştim; hatta diğer köyler olan Seni, Karakoç, Kankırte gibi çevre köylerde de olabileceğini söylemiştim ancak tutanakta sadece Çarıklı yazılmıştır" diye cevap verdi.

NEVZAT BAHTİYAR VE SALİM GÜRAN SORULDU

Savcılık, Fuat Güran'a, itirafçı Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran'ın ifadelerini hatırlatılarak tekrar sordu.

Fuat Güran, bu soruya şu cevabı verdi:

"Ben Nevzat Bahtiyar'ı, köylümüz olmasından dolayı tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur. Salim Güran ise zaten ağabeyimdir ve ağabeyimle de aramızda herhangi bir sorun yoktur. Ben genelde dışarıda olduğum için ağabeyim ile Nevzat arasındaki samimiyeti bilmiyorum. İfadelerindeki hususlarda bilgim yoktur. Ağabeyim Salim Güran'ın böyle bir eylemde bulunmasına ihtimal vermiyorum. Kesinlikle onunla ilgili bir şüphem yoktur. Nevzat Bahtiyar'ın ise neden bu şekilde bir ifade verdiğini bilmiyorum. Salim hem tarlaları ekip biçtiği için hem de muhtar olduğu için bir sorunumuz olduğunda halleder. Bazen ağabeyim Erhan Güran'a da bu konularda danışır.

JANDARMAYI NEDEN GİZLİ DİNLEDİN?

Salim Güran’ın kardeşi Fuat Güran’ı şüpheli duruma düşüren hareketlerinden birisi de gizlice Jandarmayı dinlemesiydi. Savcılık Güran'a bu detayı, "Kolluk tutanaklarında arama faaliyetlerinde bulunan jandarma personeline görünmeden yaklaştığı ve kolluk personelinin konuştuklarını dinlemeye çalıştığına ilişkin husus" soruldu.

Güran, “Ben kesinlikle bu hususu kabul etmiyorum. Ben bu çalışmalar esnasında sadece yardımcı olmaya çalıştım" diye cevap verdi.

WHATSAPP ARAMALARINI SİLDİ

Soruşturma dosyasında Fuat Güran da, Whatsapp yazışmalarını silen kişiler arasında yer alan isimlerden biri olarak yer alıyor. İfade alımına devam edilen Fuat Güran’a “Salim Güran isimli şahsın köyde herhangi biriyle ilişkisi olduğuna dair bir bilgi ve görgüsü olup olmadığı" soruldu.

Güran da buna, “Benim kesinlikle Salim Güran'ın köyden herhangi biriyle ilişkisinin olduğuna dair bilgim ve görgüm bulunmamaktadır” dedi.

Güran’a, “Kolluk tutanaklarında Whatsapp görüşme geçmişinin silindiğine dair hususlar" hatırlatılarak soruldu.

Fuat Güran bu soruya ise “Ben Whatsapp üzerinden ara sıra görüşme yaparım ancak kiminle ne görüştüğümü hatırlamıyorum. Ben arama geçmişini sürekli silerim. Bu olaya özel olarak silmedim. Kimse bana bu olayla ilgili olarak telkinde bulunmadı. Whatsapp görüşmelerinde de kimseyle bu konuda konuşmadım. Uzun süren traktör yolculuğunda ve sonrasında kayıp yeğenimi ararken ne zaman bu hususu düşünüp de arama geçmişimi sildiğimi hatırlamıyorum" diye cevap verdi.

"KİMSEYİ YANLIŞ YÖNLENDİRMEDİM"

Fuat Güran şöyle devam etti:

"Benim olayla ilgili kesinlikle bir bilgim ve görgüm bulunmamaktadır. Ben kesinlikle kolluk birimlerini de yanlış yönlendirmedim. Narin'i kimin ne şekilde öldürdüğünü bilmiyorum. Ağabeyim Salim ile Nevzat arasındaki ilişkilerden bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

EŞİ DE OLAY SAATİNDE NARİN'LERDE MİYDİ?

Tutuklanan Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran'ın da ifadelere göre, Narin’in eve gidiş saatlerinde Arif Güran'ın evinde olduğu iddia ediliyor.

Narin’in annesi Yüksel Güran verdiği ifadesinde, olay günü kendisinin öğle saatlerinde evine çamaşır götürdüğünü ve ondan sonra Hediye Güran’ın iki kez kendilerine geldiğini söyledi. Anne Yüksel Güran, Narin’in en son görüntüsünün göründüğü 15.15’deki saatte Hediye Güran’ın kendi evlerinde olduğunu iddia etmişti.