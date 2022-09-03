Jane Fonda kimdir, kaç yaşında? Jane Fonda hangi filmlerde oynadı?

03 Eylül 2022 Cumartesi, 12:59

Oscar ödüllü ünlü sinema oyuncusu ve aktivist Jane Fonda, kendisine "Hodgkin Dışı Lenfoma" tanısı konulduğunu belirtti. İşte, ünlü oyuncu Jane Fonda kimdir? sorusunun cevabı...

JANE FONDA KİMDİR?

21 Aralık 1937, Newyork doğumlu Jane Fonda, iki Akademi Ödülü sahibi Amerikalı sinema ve dizi oyuncusudur. Henry Fonda'nın kızı olan Jane Fonda, Actor's Studio'da öğrenim görüp, kısa bir süre sahneye çıktıktan sonra, 1960'ta sinemaya geçti.

Peşpeşe oynadığı filmlerle, Cat Ballou, (1965), Son Gerçek ya da Atları da Vururlar (They Shoot Horses, Don't They, 1969) gibi, kısa sürede dönemin en iyi kadın oyuncuları arasında sayılmaya başlanıp, 1971'de Fahişe (Klute), 1978'de Eve Dönüş (Coming Home) adlı filmlerle iki kez Akademi Ödülleri'ne adını En İyi Kadın Oyuncu sıfatıyla yazdırmayı başarmıştır.

AKTİVİST KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKMIŞTI

84 yaşındaki Jane Fonda, kadın hakları için çalışıp, Vietnam Savaşı'na karşı çıkarak ve azınlık topluluklarının haklarının korunması için çalışarak toplumsal alanda da etkili olup, bir yandan da sinema oyunculuğunu sürdürdü.

Jane Fonda, Stanley ve Iris filminden sonra Fonda, sinema filmi çekmeme kararı almış, ancak 2005 yılında sinemaya Vay Kaynanam Vay filmiyle dönüş yapmıştır. Filmin gişe açısından elde ettiği başarı Fonda'yı rahatlatmıştır. Filmden sonra Fonda pek çok reklam filmi teklifi almış ve aralarından L'Oréal firmasını seçmiştir. 2007 yılında Georgia Yasası filminde rol almıştır. Fonda'nın son projesi, Broadway'a 46 yıl aradan sonra dönüş projesi olan 33 Varyasyon adlı oyundur. Oyunda besteci Ludwig Van Beethoven'ın 33 Varyasyon adlı eseri üzerine araştırma yapan müzikolog Katharine Brandt rolünü canlandırmıştır.

JANE FONDA'NIN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ

50'yi aşkın yapımda yer alan Fonda'nın en sevilen filmler ise şöyle: